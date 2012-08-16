Сторонники Pussy Riot встретят приговор группе новыми акциями

Сторонники скандально известной панк-группы Pussy Riot последовали призыву девушек организовывать собственные демонстрации. Один из таких протестов прошел у московского Храма Христа Спасителя, еще около двадцати подобных акций запланированы на пятницу – день, когда будет вынесен вердикт суда.

И вот в России Pussy Riot ожидают решения суда. Как вы знаете, этих девушек, участниц рок-группы, задержали за то, что они исполнили песню против Владимира Путина. Суд должен сказать свое слово завтра. В это время проходят все новые и новые демонстрации в поддержку девушек. Рассказывает Реда Уараб.

Накануне оглашения вердикта по делу Pussy Riot продолжаются демонстрации в их поддержку. В эту среду несколько их сторонников собрались у главного московского храма. Демонстрацию тут же разогнали охранники, двух человек задержали. Фанаты выступают против того, что группу уже 5 месяцев несправедливо держат под арестом.

Pussy Riot задержали в марте этого года за то, что они в этом же самом храме исполнили «панк-молебен», который был направлен против Путина и против православной церкви. Сегодня их обвиняют в хулиганстве и разжигании ненависти на религиозной почве.

АНАСТАСИЯ, сторонница Pussy Riot: Мы здесь, чтобы поддержать девушек. Мы не хотим, чтобы они остались в одиночестве и чтобы их забыли. Мы считаем, что их задержание незаконно, и мы хотим, чтобы их освободили как можно скорее.

Как и прежде, в Москве в секретном месте собрались остальные 7 членов группы, скрыв свои лица под масками цветов Pussy Riot. Они тайно продолжают бороться, несмотря на опасность того, что и их, в свою очередь, могут задержать. Перед группой стоит новая задача – вдохновить остальных сторонников без страха идти на публичные демонстрации.

УЧАСТНИЦА PUSSY RIOT: Я бы хотела призвать других девушек по всей России: надевайте ваши балаклавы. Ходите в них по улицам, на работу, в офис, в магазин, в театр. Станьте Pussy Riot с балаклавами. Организуйте свой собственный бунт.

Феминисток из Pussy Riot начинают поддерживать по всему миру. В эту пятницу почти в двадцати городах по всему миру пройдут демонстрации. И все это за несколько часов до вердикта, который грозит трем девушкам до 7 лет тюрьмы.

Дата выхода в эфир 16 августа 2012 года.