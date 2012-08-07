Губернатор Ткачев разделил россиян на своих и чужих

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев объявил о создании специального отдела полиции, состоящего из казаков, который будет противостоять переселению в регион жителей Кавказа. Многие уже назвали эту идею расистской, пишет Haaretz.

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев вызвал в последние дни серьезное возмущение широкой общественности. В прошлую пятницу, выступая перед правоохранительными органами, Ткачев сообщил о формировании отдела полиции, состоящего из тысячи казаков. Их задачей станет отслеживание мигрантов из Северного Кавказа, причем их полномочия будут расширены по сравнению с обычными служащими МВД, сообщает израильская газета Haaretz.

Его слова многие уже назвали расистскими, более того, они могут разжечь опасный этнический конфликт на российской территории. «У нас нет другого пути – мы будем выдавливать, наводить порядок, спрашивать документы, заниматься миграционной политикой», сказал Ткачев.

Как пишет газета, Ткачев обвинил прилегающий регион Ставрополье в том, что тот перестал быть «фильтром» между центральной Россией и Северным Кавказом.

«А кто будет отвечать, когда здесь прольется первая кровь? Когда начнутся межнациональные конфликты? А рано или поздно это будет», сказал Ткачев и сравнил события на юге России с событиями в Косово. «Албанцы стали рушить храмы, стала доминировать своя культура, религия, начались конфликты, выдавливание, кровь, война малая, война большая. И все – нет страны, нет народа, тысячи беженцев по всему миру».

Казаки, страшные всадники русских царей, возрождаются под правительством Ткачева, который дает им финансовую помощь и официальный статус. После наводнения в Краснодаре в июле этого года для оказания помощи пострадавшим были направлены как раз казаки.

Тем временем Ткачев почти потерял должность губернатора из-за наводнения, в результате которого погиб 171 человек. Ему удалось сохранить положение то ли благодаря его вкладу в подготовку Олимпийских игр-2014, то ли потому, что он считается одним из приближенных Путина, пишет Haaretz.

Александр Соколов, член российской Общественной палаты, заявил, что слова губернатора Ткачева являются подстрекательством к межрасовой ненависти, а это преступление, за которое грозит тюремное заключение сроком до двух лет. «Ткачев фактически призвал к развалу страны. Он признал регионы Северного Кавказа иностранными вражескими территориями и призвал отгородиться от них с помощью незаконных вооруженных формирований. Цель этих формирований не поддержание правопорядка, а препятствование переселению граждан из одного региона в другой», - цитирует издание слова Соколова.

Гаджимет Сафаралиев, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей, прокомментировал исключительные полномочия, предоставленные казакам: «Почему они должны иметь больше прав, чем полиция, это где-то в Конституции прописано?» Сафаралиев также отметил, что кавказские спортсмены завоевали много медалей на Олимпиаде в Лондоне. «Когда кавказцы выигрывают три золотые медали – они россияне. А когда они куда-то перемещаются – они нежелательные лица», - сказал он.