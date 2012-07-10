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Госдума одобрила вступление в ВТО
Российский парламент сказал «да» членству страны во Всемирной торговой организации. По словам главы думского комитета по экономической политике, те отрасли, которые столкнутся с наибольшей иностранной конкуренцией, получат поддержку из госбюджета.

Прежде всего, поговорим о ВТО, потому что для России это вопрос очень важный. На сегодняшнем заседании парламента депутаты одобрили членство России в ВТО. По словам правительства, вступление в организацию может обернуться потерей до 14 миллиардов долларов, но эта цифра может снизиться из-за роста внешней торговли.

ИГОРЬ РУДЕНСКИЙ, председатель комитета Государственной думы по экономической политике: Эта сумма возникает как результат снижения пошлин на импортируемые товары, которое произойдёт после нашего вступления в ВТО. Но все эти потери произойдут не сразу. Более того, они будут компенсированы дополнительным доходом в федеральный бюджет.
 
В ближайшие три-четыре года мы ожидаем, что экономический рост за счёт отраслей, не связанных с производством нефти и газа, достигнет примерно 3-4%. Более всего выиграют компании, ориентированные на экспорт. Те отрасли, которые, скорее всего, столкнутся с наибольшей конкуренцией, – такие как сельское хозяйство, рыболовство, судостроение и самолётостроение – получат поддержку в виде субсидий.
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