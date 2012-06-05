Россия и КНР сохраняют единство по вопросам внешней политики

Москва и Пекин придерживаются единой позиции по большинству внешнеполитических вопросов, в том числе по сирийскому кризису и наращиванию военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили Владимир Путин и Ху Цзиньтао на совместной пресс-конференции в китайской столице.

Многие считают это партнёрство главным противовесом влиянию США. Привлекающий столько внимания визит президента России Владимира Путина в Китай, как предполагается, укрепит и без того прочные связи. Кроме очевидных экономических интересов, соседи сходятся в своих взглядах на такие серьёзные международные проблемы, как, например, сирийский конфликт. Кроме того, обе стороны обеспокоены экспансией США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На прямой связи из Пекина – наш корреспондент Алексей Ярошевский.

Здравствуйте, Алексей. Расскажите подробнее о важности этого трёхдневного визита.

АЛЕКСЕЙ ЯРОШЕВСКИЙ, корреспондент RT: Во-первых, этот визит, конечно, очень важен, ведь это первый государственный визит Владимира Путина на посту президента России в Китай. Такой визит президент любой страны за свой президентский срок может нанести только один раз.

Встречали Владимира Путина, конечно же, с очень пышной церемонией, ковровой дорожкой и военными маршами. Всё в соответствии с протоколом, который соблюдается всякий раз, когда президент совершает государственный визит в какую-либо страну.

Этот визит очень важен для расширения российско-китайских связей. Как уже отмечают многие эксперты, то, что с одним из первых визитов в начале своего третьего президентского срока Владимир Путин решил направиться именно в Китай, означает, что Россия и Китай продолжат своё крепкое стратегическое партнёрство.

Только что оба лидера – Ху Цзиньтао и Владимир Путин - провели пресс-конференцию. Они говорили о процветании российско-китайский отношений, прежде всего экономических: двусторонний товарооборот уже почти достиг 100 миллиардов долларов в год.

Но, конечно же, основное внимание СМИ и общественности здесь уделялось внешнеполитическому вектору отношений между Пекином и Москвой. И лидеры двух стран вновь подтвердили, что по большинству вопросов придерживаются единой точки зрения.

Они упомянули о растущих опасениях, связанных с Азиатско-Тихоокеанским регионом, а именно – с наращиванием военного присутствия США. Владимир Путин и Ху Цзиньтао заявили, что занимают единую позицию по этому вопросу. Мы знаем, что в связи с растущим военным присутствием Соединённых Штатов в регионе Китай выражает определённую озабоченность.

Также были затронуты события в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Как мы понимаем, Россия и Китай придерживаются единой позиции по сирийскому конфликту, и, по словам лидеров двух стран, меняться она не будет.

Так что, определённо, этот визит позволяет с большой уверенностью заявить, что позиции двух стран не будут изменяться.

Визит продлится ещё два дня, в ближайшие дни начнётся саммит Шанхайской организации сотрудничества, и мы также ожидаем, что Владимир Путин встретится с президентами Ирана и Афганистана. Очень интересно будет узнать, какие темы будут обсуждаться на этих встречах. Иранская проблема в данный момент является одной из ключевых проблем мировой политики.

Большое спасибо за свежую информацию, Алексей Ярошевский.