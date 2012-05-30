Пятнадцать ножевых ранений за оскорбление ислама

В Москве совершено нападение на радиоведущего Сергея Асланяна: выманив журналиста из дома, неизвестный нанес ему по меньшей 15 ударов ножом. Как сообщает Rai News, нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью Асланяна, который в эфире радио «Маяк» резко высказался в адрес пророка Мухаммеда.

На юге российской столицы совершено жестокое нападение на радиожурналиста Сергея Асланяна. Как сообщает итальянский Rai News, неизвестный нанес радиоведущему по меньшей мере 15 ножевых ранений.

Сотрудники полиции убеждены: нападение не было случайным. По словам представителя пресс-службы ГУВД Москвы, сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что в день преступления некий неизвестный мужчина «под благовидным предлогом позвонил по домофону потерпевшему и попросил его выйти».

Как сообщает корреспондент телеканала, после того как Асланян вышел из подъезда, неизвестный мужчина нанес ему несколько ударов ножом, после чего скрылся.

Асланян уже многие годы сотрудничает с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Маяк», а также ведет собственную передачу об автомобилях, отмечает корреспондент телеканала.

В эфире одной из майских передач на «Маяке» радиоведущий завел разговор об исламе и сделал несколько довольно резких заявлений о пророке Мухаммеде.

Некоторые представители российского мусульманского сообщества сочли подобные высказывания оскорбительными. «Эти оскорбления задевают наши религиозные чувства и противоречат российским законам, так как данные высказывания вызывают межнациональную и межконфессиональную рознь, глубоко оскорбляют чувства верующих, в том числе и мусульман», - цитирует Rai News слова имама одной из казанских мечетей Сейджагфара Лутфуллина.