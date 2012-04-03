5 Канал

Названа главная версия тюменской авиакатастрофы
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал первые результаты расшифровки бортовых самописцев разбившегося в Тюмени ATR-72. Как сообщает «5 канал», главной версией трагедии считается обледенение самолета, поскольку экипаж перед вылетом якобы отказался от обработки судна специальной жидкостью.

Первые результаты расшифровки самописцев самолета ATR-72 обнародовали в России. По данным Межгосударственного авиационного комитета, пассажирский лайнер начал падать с высоты 210 метров. Перед этим он завалился на правое крыло, а после - на левое. Двигатели работали до самого столкновения с землей.

Сейчас главная версия трагедии – обледенение самолета. Экипаж перед вылетом якобы отказался от обработки судна специальной жидкостью. Авиакатастрофа, которая произошла накануне утром, унесла жизни 31 человека, выжить удалось 12 пассажирам. Одного из уцелевших уже отправили на лечение в Москву, а остальные находятся в тюменских больницах.
 
СЕРГЕЙ ЦАРИК, заместитель главного врача областной клинической больницы: Сейчас у нас находятся 11 человек на лечении в наших лечебных учреждениях. У пятерых состояние крайне тяжелое, у всех остальных стабильно-тяжелое состояние. То есть практически за сутки без каких-либо фатальных изменений для пациентов.
 
Дата выхода в эфир 03 апреля 2012 года.

 

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