Республиканцам присуща логика холодной войны

Глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков заявил в интервью RT, что не видит ничего особенного в высказываниях Барака Обамы по системе ПРО, случайно ставших достоянием публики. По мнению Алексея Пушкова, республиканцы видят в России главного врага США, поэтому они обрушились с критикой на Обаму.

Митт Ромни считается умеренным республиканцем, и если даже умеренные республиканцы говорят подобное - то, что Россия является врагом номер один, - мы можем только представить, что заявили бы консервативные республиканцы.

АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ, глава Комитета Госдумы РФ по международным делам: Думаю, что логика, свойственная холодной войне, - у США во всем мире множество врагов – все еще присутствует в мышлении верхушки республиканцев.

Думаете, было бы удивительно, если бы Обама произнес подобное?

АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ: То есть когда он сообщил господину Медведеву о том, что он думает относительно системы ПРО?

Верно.

АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ: Думаю, что это был обмен мнениями, что вполне понятно. То есть в отношениях между Россией и США имеется проблема: и это система ПРО. Обама заявил, что сейчас в США ведется предвыборная кампания, и очень сложно искать решение этой проблемы, когда буквально каждый твой шаг подвергается критике. В особенности, если дело касается столь спорного момента с точки зрения американской политики. Обама заявил, что если мы собираемся решить проблему евроПРО, то куда легче это будет сделать после выборов, когда утихнут страсти, когда он получит новый мандат, и его соперники-республиканцы не будут постоянно критиковать его.

Думаю, что, возможно, это было несколько небрежно, но, думаю, все это можно понять. Тут ничего не выходит за рамки обычного обмена мнениями между политическими лидерами, когда они обсуждают вопросы такого масштаба. Он высказал позицию, которую даже республиканцы едва ли смогут раскритиковать. Так что здесь они нашли лазейку и воспользовались ей, чтобы поиздеваться над господином Обамой.