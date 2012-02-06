Сирийская оппозиция угрожает напасть на посольство России

Российская дипмиссия в Дамаске может подвергнуться нападениям в случае, если Москва по-прежнему будет оказывать поддержку режиму Башара Асада. Подобные угрозы высказал заместитель главнокомандующего оппозиционной Сирийской свободной армии Малик Курди.
Испанское новостное агентство процитировало слова заместителя главнокомандующего Сирийской свободной армии Малика Курди об угрозах напасть на здание российской дипломатической миссии в Сирии в случае, если Москва продолжит поддерживать сирийский режим.
Курди обвинил Москву в предоставлении прикрытия для убийства сирийских граждан от рук сил режима Башара Асада.
При этом он отметил, что нанесение силами режима артиллерийских ударов по городу Хомс стало возможным благодаря позиции России в Совете Безопасности по проекту резолюции, касающейся Сирии.
Курди пояснил, что угрозы России использовать свое право вето в Совете Безопасности ООН на принятие любой резолюции, осуждающей власти Сирии, позволили режиму провести эту операцию, как будто Москва сказала властям: делайте, что хотите, мы вас поддерживаем.
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