В «Газпроме» заявили о штатном транзите газа через Украину 30 апреля

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«Газпром» штатно поставляет газ для транзита через территорию Украины 30 апреля, сообщает компания.
В «Газпроме» заявили о штатном транзите газа через Украину 30 апреля
  • AP
  • © Frank Augstein

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что поставки идут в соответствии с заявками европейских потребителей — 71,7 млн куб. м на 30 апреля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях.

До этого «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

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