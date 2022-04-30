В «Газпроме» заявили о штатном транзите газа через Украину 30 апреля

«Газпром» штатно поставляет газ для транзита через территорию Украины 30 апреля, сообщает компания.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что поставки идут в соответствии с заявками европейских потребителей — 71,7 млн куб. м на 30 апреля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях.

До этого «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.