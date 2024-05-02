МИД Ирана: экипаж задержанного судна MCS Aries освобождён
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Как говорится в Telegram МИД Ирана, министр отметил, что задержанное судно, отключившее радар в территориальных водах Ирана и поставившее под угрозу безопасность судоходства, арестовано в судебном порядке.
«Однако Иран освободил весь его экипаж из гуманных соображений, и при сопровождении капитаном судна они могут вернуться в свои страны, в том числе в Эстонию», — отметил глава иранского ведомства.
Ранее сообщалось, что российский гражданин Тимофей Колчанов, который находится на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, покинет его при смене экипажа.