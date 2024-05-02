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Убыток «Газпрома» в 2023 году составил 629 млрд рублей

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«Газпром» подготовил отчёт, в котором указывается, что чистый убыток российской компании по МСФО за 2023 год составил 629,085 млрд рублей.
Убыток «Газпрома» в 2023 году составил 629 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы.

При этом уточняется, что годом ранее у компании была прибыль в 1,226 трлн.

Выручка компании сократилась на 27% по сравнению с показателем 2022 года и составила 8,542 трлн рублей.

Вместе с этим поясняется, что выручка газового бизнеса упала на 43%, до 4,41 трлн рублей, при этом нефтяного выросла на 4%, до 3,52 трлн руб., а электроэнергетического — увеличилась почти на 9%, до 606 млрд руб.

Ранее в компании «Газпром» сообщили, что зимой поставили на российский рынок рекордный объём газа.

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