Володин поддержал решение прекратить поставки газа в ряд стран Европы

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поддержал решение прекратить поставки российского газа в некоторые недружественные страны Европы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На мой взгляд, это правильное решение», — заявил спикер нижней палаты российского парламента.

По его словам, всё больше стран договариваются с Россией об оплате газа в рублях.

Также Володин заявил, что в Евросоюзе «привыкли жить за счёт других» и считают, что Россия «должна их обогревать».

Он предложил ЕС, отказывающемуся от стратегических отношений с Москвой, «прожить без России хотя бы один год».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях.

До этого «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.