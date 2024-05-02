Bloomberg: Европу должна беспокоить стагнация в экономике, а не рост госдолга

Европу должна беспокоить стагнация в экономике и производстве, а не рост госдолга.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Лайонел Лоран.

По его мнению, режим строгой экономии может приблизить страны Европы к целевым показателям госдолга, но за это придётся платить, поскольку более высокие налоги или сокращение расходов могут также ограничить инвестиции, а также экономический рост.

«Ещё страшнее выглядит отсутствие экономического роста в Европе в будущем. Последние экономические данные свидетельствуют о том, что еврозона избежала рецессии, но в целом в экономике видна стагнация, особенно по сравнению с США», — говорится в материале.

Отмечается, что меры жёсткой экономии больше не являются рычагом роста в мире.