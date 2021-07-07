В столице рассказали о росте стоимости нематериальных активов резидентов ОЭЗ Москвы

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Стоимость нематериальных активов резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы выросла почти до 9 млрд рублей, что на миллиард больше, чем в 2019-м, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.
В столице рассказали о росте стоимости нематериальных активов резидентов ОЭЗ Москвы
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом сообщает НСН.

Как уточняется, к нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности — в том числе изобретения, фирменные наименования, ноу-хау и товарные знаки.

По словам Ефимова, рост рассматриваемого показателя связан с тем, что резиденты ОЭЗ стали активнее оформлять права на созданную ими интеллектуальную собственность.

«В 2020 году 13 высокотехнологичных компаний столичной особой экономической зоны получили свыше 40 официальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе изобретения, полезные модели, ноу-хау», — уточнил он.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.

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