В Нижегородской области рассказали о ходе сбора урожая зерновых
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Об этом сообщает РИА «Время Н».
«Уверенно можем сказать, что превысим прошлогодний сбор зерна, который составил 1,2 млн тонн», — заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
По его словам, в настоящее время зерно нового урожая приобретают мукомольные заводы и животноводческие предприятия, и нет сомнений, что потребности области в продовольственном и фуражном зерне будут полностью закрыты.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии рассказали о планах увеличить экспорт сельхозпродукции в семь раз за пять лет.