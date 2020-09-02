В Нижегородской области рассказали о ходе сбора урожая зерновых

В Нижегородской области собрали 1,1 млн тонн зерна нового урожая с площади 380 тыс. га, что составляет 65% от посевных площадей зерновых культур.

Об этом сообщает РИА «Время Н».

«Уверенно можем сказать, что превысим прошлогодний сбор зерна, который составил 1,2 млн тонн», — заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

По его словам, в настоящее время зерно нового урожая приобретают мукомольные заводы и животноводческие предприятия, и нет сомнений, что потребности области в продовольственном и фуражном зерне будут полностью закрыты.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии рассказали о планах увеличить экспорт сельхозпродукции в семь раз за пять лет.