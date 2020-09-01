В Удмуртии рассказали о планах увеличить экспорт сельхозпродукции в семь раз за пять лет

Удмуртия намерена увеличить экспорт сельхозпродукции в 6,9 раза в ближайшие пять лет.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Речь идёт о наращивании объёмов с $2,9 млн до $20 млн.

За пять лет аграриям также предстоит довести долю сельского хозяйства в республиканском валовом продукте с нынешних 6% до 9%.

Кроме того, предполагается увеличить объём инвестиций в отрасль до 20,5 млрд рублей, то есть в 2,7 раза.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым экспортировал продукцию АПК на $11 млн за первые шесть месяцев 2020 года.