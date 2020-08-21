Крым экспортировал продукцию АПК на $11 млн за первые шесть месяцев 2020 года
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление информационной политики регионального Мининформа.
Как заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, основным покупателем стала Украина, которая импортировала продовольствие на $5,7 млн.
Второе место занял Китай ($1,6 млн), третье — Казахстан ($0,5 млн).
Ранее телеканал «360» сообщал, что экспорт продукции агропромышленного комплекса на 13,5% вырос в Подмосковье с начала этого года.