Крым экспортировал продукцию АПК на $11 млн за первые шесть месяцев 2020 года

За первые шесть месяцев 2020 года Крым экспортировал продукцию агропромышленного комплекса почти на $11 млн, что составляет более 170% планового показателя.

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РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление информационной политики регионального Мининформа. Как заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, основным покупателем стала Украина, которая импортировала продовольствие на $5,7 млн. Второе место занял Китай ($1,6 млн), третье — Казахстан ($0,5 млн). Ранее телеканал «360» сообщал, что экспорт продукции агропромышленного комплекса на 13,5% вырос в Подмосковье с начала этого года.