В Подмосковье заявили о росте экспорта продукции АПК

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Экспорт продукции агропромышленного комплекса на 13,5% вырос в Подмосковье с начала этого года.
В Подмосковье заявили о росте экспорта продукции АПК
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», за прошедшие семь месяцев объём экспорта составил свыше $505 млн.

«Наиболее значимый прирост продукции в денежном выражении усматривается по следующим категориям товаров: мясная продукция, обработанные овощи и кофе», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Самый большой спрос на продукты из Подмосковья наблюдается в странах СНГ, Турции, Иране, Сирии, Франции и Германии.

Как сообщал ранее сайт «Москва 24», с начала 2020 года на 35% вырос объём экспорта московского мороженого — до $12,76 млн.

 

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