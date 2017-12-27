Путин заявил, что амнистия капитала не должна повлечь издержек при переводе денег в Россию

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Президент Владимир Путин заявил, что амнистия капитала не должна повлечь издержек при переводе денег в Россию.

«При решении вопроса об амнистии капитала мы создаём условия для того, чтобы люди не несли никаких издержек, принимая решение при переводе своего бизнеса в Россию или капиталов в Россию. Есть дополнительные предложения по этому направлению», — сказал Путин в ходе заседания Госсовета.

Ранее Путин на встрече с парламентариями выступил за продление амнистии капитала.

Заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по промышленной политике Владимир Рудашевский прокомментировал RT предложение о продлении амнистии капитала.

Амнистия капиталов действовала в России с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала российским налогоплательщикам право добровольно задекларировать активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях.

В обмен декларант освобождался от уголовной и административной ответственности и от уплаты налогов за прошлые периоды.

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