Путин выступил за продление амнистии капитала

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с парламентариями выступил за продление амнистии капитала.

В ходе встречи президент предложил освободить представителей бизнеса, которые закрывают свои фирмы за рубежом и переводят их в Россию, от выплаты налога в 13%, передаёт РИА Новости.

«Первое — продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в 2018 году российские власти намереваются выпустить валютные облигации и сохранить нулевую ставку налога на возвращение капитала предпринимателей обратно в страну. 

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