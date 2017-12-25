В РСПП поддержали предложение Путина о продлении амнистии капитала

Заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по промышленной политике Владимир Рудашевский прокомментировал RT предложение президента России Владимира Путина о продлении амнистии капитала, а также об освобождении представителей бизнеса, переводящих свои фирмы из-за рубежа в Россию, от выплаты 13-процентного налога.

«Это решение ожидаемо. Сейчас поддержка бизнеса, на мой взгляд, является ключевой. Государственные предприятия выполняют госзаказ, а это означает расходы того же самого бюджета. Бизнес работает за свой счёт, опираться на него — это единственно правильный ход. Решение справедливое. Что касается закрытия предприятий за рубежом, здесь нужно отдать должное команде президента. Санкции ухудшаются, психоз по поводу российского бизнеса нарастает. Если учесть, что это поможет предпринимателям уйти без особых потерь, то это весьма эффективная мера. Воспользуется ли этим предложением бизнес? Я думаю, безусловно, воспользуется», — отметил Рудашевский.

По его словам, важна не только поддержка этого предложения, но и быстрая его реализация.

«Сейчас многие наши предприятия стран, входящих в Евразийский союз (Белоруссии, Казахстана, Армении), до сих пор расцениваются как зарубежные предприятия. Это неправильно. Надо рассматривать их как союзные, а не как зарубежные. В целом, подводя итог, это шаги в правильном направлении. Самое главное — сделать быстро: если затянуть, то не будет эффекта. Квартал — это предел», — заключил Рудашевский.

Ранее Путин выступил за продление амнистии капитала, а также предложил освободить представителей бизнеса, которые закрывают свои фирмы за рубежом и переводят их в Россию, от выплаты 13-процентного налога.