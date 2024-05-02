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«Ведомости»: зарплаты россиян могут превысить 100 тысяч рублей к 2027 году

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Средние зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учётом премий и надбавок) превысят 100 000 рублей к 2027 году, пишут «Ведомости».
«Ведомости»: зарплаты россиян могут превысить 100 тысяч рублей к 2027 году
  • РИА Новости

Отмечается, что это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025—2027 гг.

«Планка в 100 000 руб. будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию», — говорится в материале.

Как уточняется, согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, в 2027 году зарплата достигнет 103 403 руб., в консервативном сценарии номинальные зарплаты в 2027 году достигнут 100 617 руб.

Ранее сообщалось, что реальные зарплаты жителей России в феврале 2024 года выросли на 10,8% в годовом выражении.

В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией.

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