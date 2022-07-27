Глава концерна BASF ожидает бесперебойного снабжения газом Европы зимой

Короткая ссылка
Глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выразил уверенность в том, что Европа будет обеспечена газом предстоящей зимой. Такой вывод можно сделать из уровня заполненности ПХГ и возможного роста доли поставок из России, отметил он во время телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.
Глава концерна BASF ожидает бесперебойного снабжения газом Европы зимой
  • Gettyimages.ru

«Мы рассматриваем сценарий, что этой зимой сможем обеспечить как Германию, так и Европу», — цитирует его РИА Новости.

Брудермюллер ожидает, что ситуацию с газом должен облегчить запуск компанией Uniper СПГ-терминала на побережье Северного моря в городе Вильгельмсхафене.

Также он рассчитывает на возможный перезапуск угольных электростанций.

«Мы находимся в кризисе, но не в панике», — подчеркнул глава BASF.

Накануне регулятор ФРГ оценил ситуацию с поставками газа как напряжённую.

В начале июля Bloomberg сообщил, что банки Германии опасаются массовых дефолтов из-за ситуации с поставками российского газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить