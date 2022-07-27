Глава концерна BASF ожидает бесперебойного снабжения газом Европы зимой
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«Мы рассматриваем сценарий, что этой зимой сможем обеспечить как Германию, так и Европу», — цитирует его РИА Новости.
Брудермюллер ожидает, что ситуацию с газом должен облегчить запуск компанией Uniper СПГ-терминала на побережье Северного моря в городе Вильгельмсхафене.
Также он рассчитывает на возможный перезапуск угольных электростанций.
«Мы находимся в кризисе, но не в панике», — подчеркнул глава BASF.
Накануне регулятор ФРГ оценил ситуацию с поставками газа как напряжённую.
В начале июля Bloomberg сообщил, что банки Германии опасаются массовых дефолтов из-за ситуации с поставками российского газа.