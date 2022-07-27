Глава концерна BASF ожидает бесперебойного снабжения газом Европы зимой

Глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выразил уверенность в том, что Европа будет обеспечена газом предстоящей зимой. Такой вывод можно сделать из уровня заполненности ПХГ и возможного роста доли поставок из России, отметил он во время телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

«Мы рассматриваем сценарий, что этой зимой сможем обеспечить как Германию, так и Европу», — цитирует его РИА Новости.

Брудермюллер ожидает, что ситуацию с газом должен облегчить запуск компанией Uniper СПГ-терминала на побережье Северного моря в городе Вильгельмсхафене.

Также он рассчитывает на возможный перезапуск угольных электростанций.

«Мы находимся в кризисе, но не в панике», — подчеркнул глава BASF.

Накануне регулятор ФРГ оценил ситуацию с поставками газа как напряжённую.

В начале июля Bloomberg сообщил, что банки Германии опасаются массовых дефолтов из-за ситуации с поставками российского газа.