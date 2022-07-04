Bloomberg: банки ФРГ опасаются всплеска дефолтов из-за ситуации с российским газом

Короткая ссылка
Банки Германии опасаются массовых дефолтов из-за ситуации с поставками российского газа, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: банки ФРГ опасаются всплеска дефолтов из-за ситуации с российским газом
  • Legion-Media

Как пишет агентство, страна сильно зависит от импорта газа из России и полная потеря доступа к энергоснабжению нанесёт тяжёлый удар по немецкой экономике. 

Главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг заявил, что это вызовет «глубокую рецессию».

Отмечается, что кредиторы особенно обеспокоены запланированными работами по техническому обслуживанию газопровода, соединяющего Германию с Россией. Они опасаются, что после их завершения поставки не возобновятся, заявили два ведущих банкира, пожелавшие остаться неназванными.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о ситуации с поставками газа в Германию.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что Германии нужно или дальше сокращать потребление, или договариваться с Канадой, чтобы та снимала санкции, мешающие поставить турбины Siemens после ремонта обратно на «Северный поток — 1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить