Банки Германии опасаются массовых дефолтов из-за ситуации с поставками российского газа, сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, страна сильно зависит от импорта газа из России и полная потеря доступа к энергоснабжению нанесёт тяжёлый удар по немецкой экономике.

Главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг заявил, что это вызовет «глубокую рецессию».

Отмечается, что кредиторы особенно обеспокоены запланированными работами по техническому обслуживанию газопровода, соединяющего Германию с Россией. Они опасаются, что после их завершения поставки не возобновятся, заявили два ведущих банкира, пожелавшие остаться неназванными.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о ситуации с поставками газа в Германию.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что Германии нужно или дальше сокращать потребление, или договариваться с Канадой, чтобы та снимала санкции, мешающие поставить турбины Siemens после ремонта обратно на «Северный поток — 1».