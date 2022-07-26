Регулятор ФРГ оценил ситуацию с поставками газа как напряжённую

Прокачка газа по «Северному потоку» составляет 40% от максимальной мощности газопровода, в настоящее время ситуация с газом в Германии является напряжённой, при этом безопасность поставок гарантирована, заявило Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Если поставки российского газа останутся на данном низком уровне, без дополнительных мер вряд ли удастся достичь уровня заполненности газохранилищ 95% к ноябрю», — говорится в сообщении регулятора.

В отчёте утверждается, что «нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации».

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.