Регулятор ФРГ оценил ситуацию с поставками газа как напряжённую
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«Если поставки российского газа останутся на данном низком уровне, без дополнительных мер вряд ли удастся достичь уровня заполненности газохранилищ 95% к ноябрю», — говорится в сообщении регулятора.
В отчёте утверждается, что «нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации».
25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.