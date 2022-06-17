В Москве рассказали о пользе крупных инвестиционных проектов

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в текущем году власти Москвы передали землю в аренду застройщикам без проведения торгов для исполнения шести промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Об этом пишет НСН.

Благодаря реализации этих проектов в столице появятся новые производственные площадки, где смогут работать более 8,3 тыс. человек, сообщил Ефимов на полях ПМЭФ.

По его словам, на площади более 70 га инвесторы построят производственные комплексы, логистический центр и технопарк.

Объём инвестиций в проекты превысит 37 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.