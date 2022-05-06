Адвоката «эквадорского Пабло Эскобара» застрелили на пороге пятизвёздочного отеля

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На пороге пятизвёздочного отеля Sheraton в городе Гуаякиль застрелили адвоката наркобарона, известного как «эквадорский Пабло Эскобар».

«После преступления, совершенного на улице отеля в Гуаякиле, были проведены первые следственные мероприятия, которые позволили задержать человека, который может быть причастен к этому делу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную полицию Эквадора.

В феврале 202 года личный помощник и киллер колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес скончался от рака на 55-м году жизни в Колумбии.

Считается, что Веласкес совершил больше 250 убийств по заказу Эскобара и спланировал убийство ещё 2500 людей.

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