Умер личный киллер наркобарона Пабло Эскобара

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Личный помощник и киллер колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес скончался от рака на 55-м году жизни в Колумбии.
Умер личный киллер наркобарона Пабло Эскобара
  • © Georg Ismar/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает RT на испанском со ссылкой на власти страны.

Уточняется, что Веласкес с декабря 2019 года проходил лечение от рака пищевода. В мае 2018 года киллера по кличке Попай приговорили к тюремному заключению за соучастие в убийстве сотрудника газеты El Espectador в 1986 году.

В апреле 2017 года RTД выпустил фильм о Веласкесе под названием «История одного киллера».

Считается, что Веласкес совершил больше 250 убийств по заказу Эскобара и спланировал убийство ещё 2500 людей.

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