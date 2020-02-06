Умер личный киллер наркобарона Пабло Эскобара
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Об этом сообщает RT на испанском со ссылкой на власти страны.
Уточняется, что Веласкес с декабря 2019 года проходил лечение от рака пищевода. В мае 2018 года киллера по кличке Попай приговорили к тюремному заключению за соучастие в убийстве сотрудника газеты El Espectador в 1986 году.
В апреле 2017 года RTД выпустил фильм о Веласкесе под названием «История одного киллера».
Считается, что Веласкес совершил больше 250 убийств по заказу Эскобара и спланировал убийство ещё 2500 людей.