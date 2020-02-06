Умер личный киллер наркобарона Пабло Эскобара

Личный помощник и киллер колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес скончался от рака на 55-м году жизни в Колумбии.

Об этом сообщает RT на испанском со ссылкой на власти страны.

Уточняется, что Веласкес с декабря 2019 года проходил лечение от рака пищевода. В мае 2018 года киллера по кличке Попай приговорили к тюремному заключению за соучастие в убийстве сотрудника газеты El Espectador в 1986 году.

В апреле 2017 года RTД выпустил фильм о Веласкесе под названием «История одного киллера».

Считается, что Веласкес совершил больше 250 убийств по заказу Эскобара и спланировал убийство ещё 2500 людей.