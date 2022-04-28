Блинкен заявил, что США, «как ястреб», следят за событиями в Молдавии и Приднестровье

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Соединённых Штатов, «как ястреб», следят за развитием событий в Молдавии и Приднестровье.

«Попросту говоря, мы следим за этим, как ястреб», — заявил Блинкен в ходе выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва встревожена эскалацией напряжённости в Приднестровье, расценивает инциденты в регионе как акты терроризма и ожидает тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.