Блинкен заявил, что США, «как ястреб», следят за событиями в Молдавии и Приднестровье
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«Попросту говоря, мы следим за этим, как ястреб», — заявил Блинкен в ходе выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.
25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва встревожена эскалацией напряжённости в Приднестровье, расценивает инциденты в регионе как акты терроризма и ожидает тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.