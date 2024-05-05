Расчёты ЗУ-23-2 ВДВ России уничтожили над Херсонской областью БПЛА Warmate
Бойцы подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили в небе над Херсонской областью ударный беспилотник Warmate ВСУ.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что работа по БПЛА велась при помощи зенитной установки ЗУ-23-2.
Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли до 745 человек в зоне действий группировки «Восток».
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