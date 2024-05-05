Расчёты ЗУ-23-2 ВДВ России уничтожили над Херсонской областью БПЛА Warmate

Бойцы подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили в небе над Херсонской областью ударный беспилотник Warmate ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что работа по БПЛА велась при помощи зенитной установки ЗУ-23-2.

Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли до 745 человек в зоне действий группировки «Восток».