Глава Минэнерго Галущенко: ветер и солнце помогают Украине избежать блэкаутов
Об этом информирует РБК.
«Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему», — сказал глава ведомства.
Также Галущенко заявил, что во время последнего отопительного сезона в результате взрывов в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено.
Ранее в Павлограде на Украине после взрывов наблюдались перебои с электричеством.
Кроме того, сообщалось, что за неделю ВС России нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК ВСУ.