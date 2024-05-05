Глава Минэнерго Галущенко: ветер и солнце помогают Украине избежать блэкаутов

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергия ветра и солнца помогают избежать блэкаутов.

Об этом информирует РБК.

«Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему», — сказал глава ведомства.

Также Галущенко заявил, что во время последнего отопительного сезона в результате взрывов в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено.

Ранее в Павлограде на Украине после взрывов наблюдались перебои с электричеством.

Кроме того, сообщалось, что за неделю ВС России нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК ВСУ.