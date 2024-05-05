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Россиян предупредили об опасной плесени, которая может быть в кондиционерах

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Анастасия Румянцева
Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал в беседе с RT, как неправильное использование и отсутствие ухода за кондиционером могут отразиться на здоровье человека.
Россиян предупредили об опасной плесени, которая может быть в кондиционерах
  • Gettyimages.ru

«Наступление тёплого времени года для многих россиян ассоциируется с практически непрерывной работой кондиционера — в квартире, офисе и автомобиле. Однако, как и любая другая бытовая техника, без должного обслуживания и ухода кондиционер может представлять опасность для организма. Особенно после долгого простоя, например в зимний период», — рассказал специалист.

По его словам, если в кондиционере вовремя не произведена замена фильтров, не проводилось плановое техобслуживание, то он может превратиться в скопление аллергенов.

«Ряд отечественных исследований показал, что спустя час работы кондиционера в помещении происходит значительное увеличение концентрации грибов плесени в воздухе, в частности Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, стрептококков и стафилококков, пенициллов. Длительное нахождение в помещении или салоне автомобиля с загрязнённым воздухом особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом. Например, при вдыхании грибные споры Aspergillus fumigatus могут проникать в носоглотку и вызывать аллергические реакции», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что признаком содержания плесени в воздухе может быть характерный запах.

«Если он появился, разумнее всего выключить кондиционер и вызвать квалифицированного специалиста, который не просто удалит плесень с видимых поверхностей, но и устранит источник размножения спор. Также не стоит забывать, что кондиционеры пересушивают воздух, что приводит к пересыханию слизистых глаз и верхних дыхательных путей. Решить проблему поможет увлажнитель или очиститель воздуха», — заключил Дорохов.

Ранее россиян предупредили, что из-за пыльцы может забиться воздушный фильтр авто.

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