Welt: планы Запада нанести удар по авиаперевозкам в России провалились
Об этом пишет пишет немецкая газета Die Welt.
«Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что за 2023 год число рейсов в стране выросло.
Также стало известно, что США ввели санкции против авиакомпании «Победа».
Ранее председатель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила о несостоятельности и неэффективности санкционных ограничений, введённых против России.
Позже сообщалось, что у Boeing начались проблемы с производством из-за санкций против России.