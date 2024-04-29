Британский депутат Болдуин признала неэффективность санкций против России

Председательница специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила о несостоятельности и неэффективности санкционных ограничений, введённых против России.

Об этом она сказала в интервью газете Financial Times.

«Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для российской экономики», — отметила депутат.

Она также напомнила, что Международный валютный фонд уже прогнозирует, что в текущем году Россия станет одной из сильнейших экономик.

Вместе с этим представительница Британии подчеркнула, что чем дольше действуют ограничения, тем больше появляется вариантов их обхода.

Отдельно Болдуин указала, что так называемый потолок цен на нефть из России «работает не особо эффективно».

Ранее в Минэкономики Франции заявили об эффективности санкций против России.