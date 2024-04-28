Минэкономики Франции продолжает заявлять об эффективности санкций против России

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала LCI продолжает заявлять о якобы эффективности санкций против России.

Он отметил, что не отказывается от своих прогнозов о крахе российской экономики из-за ограничений.

«Я настаиваю на этом и я подписываюсь под тем, что санкции эффективны, они заставляют Россию чрезмерно тратиться на военные нужды», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в России экономика растёт из-за военных расходов. При этом страна, как он отметил, не тратит деньги на «инновации, исследования и искусственный интеллект».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о готовности вводить санкции против банков Китая.