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Минэкономики Франции продолжает заявлять об эффективности санкций против России

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Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала LCI продолжает заявлять о якобы эффективности санкций против России.

Он отметил, что не отказывается от своих прогнозов о крахе российской экономики из-за ограничений.

«Я настаиваю на этом и я подписываюсь под тем, что санкции эффективны, они заставляют Россию чрезмерно тратиться на военные нужды», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в России экономика растёт из-за военных расходов. При этом страна, как он отметил, не тратит деньги на «инновации, исследования и искусственный интеллект».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о готовности вводить санкции против банков Китая.

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