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Врач Кашух: на Пасху здоровому взрослому человеку лучше съесть не более трёх яиц

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Анастасия Румянцева
Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, рассказала RT, в каком количестве можно есть пасхальные куличи и яйца.
Врач Кашух: на Пасху здоровому взрослому человеку лучше съесть не более трёх яиц
  • РИА Новости

«В составе кулича много сахара и жиров, в 100 г продукта содержится от 300 до 400 килокалорий в зависимости от рецепта приготовления. Но один-два кусочка такого лакомства никому не принесут ощутимого вреда, отказываться от него не стоит. Проблема заключается в том, что многие люди в принципе переедают во время праздника, это создаёт нагрузку на желудочно-кишечный тракт и организм в целом», — заявила специалист лаборатории «Гемотест».

Поэтому, по её мнению, лучше не высчитывать граммы съеденного кулича, а принципиально изменить подход к застолью.

«Не наедаться как в последний раз, не готовить слишком много, чтобы потом стремительно доедать, «пока не испортилось». В праздничные дни необходимо, как и всегда, придерживаться рационального питания и включать в меню овощи, фрукты, клетчатку, медленные углеводы, которые помогут долго сохранять чувство сытости и избегать переедания», — рассказала Кашух.

По её словам, за пасхальным столом здоровому взрослому человеку рекомендуется ограничиться двумя-тремя яйцами, 100—150 г кулича и примерно таким же количеством творожной пасхи.

«Помимо творога, в ней много сахара и сливочного масла, а значит, она тоже содержит много калорий. Особенно осторожно подходить к застолью нужно тем, кто строго соблюдал пост и только что выходит из него. За время поста организм перестраивается на определённый рацион, и его резкая смена плюс переедание могут привести к тяжести в животе, вздутию кишечника, запорам или, наоборот, диарее», — предупредила она.

Ранее российские аналитики рассчитали индекс кулича.

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