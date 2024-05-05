В МИД России отметили возможность эскалации между Ираном и Израилем
По его словам, Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового витка насилия.
Дипломат отметил, что из Тегерана поступают чёткие публичные сигналы о незаинтересованности в дальнейшей военной эскалации.
С Израилем, как добавил Кинщак, идёт диалог по широкому кругу тем региональной и международной повестки.
По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, в Вашингтоне считают, что напряжённость после ударов Ирана и Израиля спадёт.
Также президент Ирана Ибрагим Раиси усомнился, что Израиль будет существовать в случае нападения на исламскую республику.