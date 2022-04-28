Захарова: Россия ожидает объективного расследования терактов в Приднестровье
- РИА Новости
«Мы встревожены эскалацией напряжённости в Приднестровье, где в течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами социальных и инфраструктурных объектов», — заявила Захарова.
По её словам, в министерстве расценивают данные действия как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе.
В МИД России ожидают тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося.
Также в МИД заявили, что Москва осуждает попытки вовлечения непризнанной Приднестровской Молдавской республики в конфликт на Украине.