Захарова: Россия ожидает объективного расследования терактов в Приднестровье

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва встревожена эскалацией напряжённости в Приднестровье, расценивает инциденты в регионе как акты терроризма и ожидает тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.
Захарова: Россия ожидает объективного расследования терактов в Приднестровье
  • РИА Новости

«Мы встревожены эскалацией напряжённости в Приднестровье, где в течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами социальных и инфраструктурных объектов», — заявила Захарова.

По её словам, в министерстве расценивают данные действия как акты терроризма, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе.

В МИД России ожидают тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося.

Также в МИД заявили, что Москва осуждает попытки вовлечения непризнанной Приднестровской Молдавской республики в конфликт на Украине.

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