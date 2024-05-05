Диетолог: дольше всего остаются свежими домашние куличи без усилителей вкуса

Диетолог Наталия Гридина рассказала в беседе с RT, как долго хранятся яйца и куличи.

«Дольше всего остаются свежими домашние куличи без усилителей вкуса и прочих добавок. Такое изделие должно быть качественно вымешано, пропечено, а также должно остыть после выпекания. Кроме того, на нём должна присутствовать натуральная корочка, которая не даёт выпечке засохнуть и зачерстветь. Глазурь сверху также не даёт куличу зачерстветь», — рассказала специалист сервиса Budu.

Чтобы продлить срок годности куличам, она посоветовала завернуть изделия в пищевую плёнку или пакет и оставить в прохладном месте.

«Если нужно, чтобы куличи пролежали пару дней, можно завернуть их в полотенце или положить в посуду — это поможет создать микроклимат, который позволяет изделиям дольше оставаться свежими. Ещё один способ — обернуть кулич салфеткой, а верхним слоем сделать влажное полотенце и пакет», — добавила эксперт.

По её словам, можно хранить куличи и в холодильнике таким же образом — плотно завернув в пищевую плёнку или пакет.

«Однако важно помнить, что при таком способе хранения выпечка теряет свою свежесть. Поэтому в холодильник лучше класть куличи, предназначенные для праздничного стола после Пасхи», — порекомендовала диетолог.

Окрашенные яйца вне холодильника хранятся не дольше трёх суток, и то при условии хранения вдалеке от источников тепла, плиты или батареи и прямых солнечных лучей, напомнила она.

«Если яйца красятся в субботу и нужно, чтобы они украшали праздничный стол в воскресенье, то съесть их необходимо к вечеру понедельника. Если же яйца были покрашены в Чистый четверг, то хранить их нужно только в холодильнике, иначе к самой Пасхе употреблять их будет опасно для здоровья», — добавила Гридина.

По её мнению, немного продлить срок хранения яиц можно, натерев их растительным маслом и уменьшив тем самым поступление воздуха сквозь скорлупу.

Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), кандидат технических наук Дмитрий Быстров посоветовал в беседе с RT использовать для окрашивания яиц к Пасхе природные красители.