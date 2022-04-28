Американист Рогулёв назвал пиратством планы США улучшить закон о конфискации имущества россиян

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал намерение президента США Джо Байдена направить в конгресс предложения, которые позволят устранить пробелы в законодательстве, направленном на конфискацию собственности российских предпринимателей.

«Замороженные и арестованные средства они возвращать не собираются, а собираются, как сказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, найти им лучшее применение. Что касается собственности, это несколько новый аспект», — сказал эксперт.

По его мнению, данная инициатива может расцениваться как пиратство.

«Но для них это не в новинку. В своё время Великобритания давала своим морякам разрешение на пиратство, и грабили французские и испанские суда, принося тем самым доход в казну. США так уж открыто пиратством не занимались, но это вот из этой серии», — отметил Рогулёв.

Он выразил мнение, что принятие подобного решения может стать законодательным закреплением для такого рода практики.

«То, что это вопрос обсуждается и по нему готовится принятие закона, — плохо. Для того чтобы в дальнейшем что-либо изменить, надо будет или принимать поправки к этому закону, или его отменять, или вовсе принимать новый закон. А это процедура не из лёгких. То есть они застолбят эту практику на многие годы», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден направит в конгресс предложения, которые позволят устранить пробелы в законодательстве, направленном на конфискацию собственности российских предпринимателей.