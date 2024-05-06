МИД: Россия будет рассматривать F-16 на Украине как носители ядерного оружия

Россия будет рассматривать самолёты F-16 американского производства на Украине как носители ядерного оружия, заявили в российском МИД.

В ведомстве напомнили, что в ближайшее время на Украине ожидается появление F-16.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного... Будем воспринимать их как носители ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — заявили в российском МИД.

В ВСУ ранее заявили, что первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи.