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МИД: Россия будет рассматривать F-16 на Украине как носители ядерного оружия

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Россия будет рассматривать самолёты F-16 американского производства на Украине как носители ядерного оружия, заявили в российском МИД.
МИД: Россия будет рассматривать F-16 на Украине как носители ядерного оружия
  • РИА Новости

В ведомстве напомнили, что в ближайшее время на Украине ожидается появление F-16.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного... Будем воспринимать их как носители ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — заявили в российском МИД.

В ВСУ ранее заявили, что первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи.

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