МИД: Россия будет рассматривать F-16 на Украине как носители ядерного оружия
- РИА Новости
В ведомстве напомнили, что в ближайшее время на Украине ожидается появление F-16.
«Мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного... Будем воспринимать их как носители ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — заявили в российском МИД.
В ВСУ ранее заявили, что первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи.