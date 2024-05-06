Bloomberg: ЕС запретит доступ в свои порты 11 кораблям
- РИА Новости
«Еврокомиссия... рекомендует государствам-членам согласиться на шаги в рамках 14-го пакета санкций. Обсуждаемые меры включают... запрет на доступ в порт примерно 11 кораблям, подозреваемым в содействии военным усилиям России», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева ранее заявила, что количество ограничений в международной торговле за последние годы выросло в четыре раза.