RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: ЕС запретит доступ в свои порты 11 кораблям

Короткая ссылка
В Евросоюзе предложили запретить доступ в порты 11 кораблям, которые подозреваются в «содействии военным усилиям России».
Bloomberg: ЕС запретит доступ в свои порты 11 кораблям
  • РИА Новости

«Еврокомиссия... рекомендует государствам-членам согласиться на шаги в рамках 14-го пакета санкций. Обсуждаемые меры включают... запрет на доступ в порт примерно 11 кораблям, подозреваемым в содействии военным усилиям России», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева ранее заявила, что количество ограничений в международной торговле за последние годы выросло в четыре раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить