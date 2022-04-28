Байден предложил улучшить закон США о конфискации имущества российских предпринимателей

Президент США Джо Байден направит в конгресс предложения, которые позволят устранить пробелы в законодательстве, направленном на конфискацию собственности российских предпринимателей, сообщил Белый дом.

«Согласно данному предложению, разрешается конфискация имущества, которое российские олигархи используют для обхода санкций», — говорится в сообщении американской администрации.

По нынешним законам власти США могут конфисковать доходы, полученные путём нарушения санкций, но не могут конфисковать собственность, «используемую для нарушения санкций», отметил Белый дом.

«Данное предложение устраняет этот пробел», — констатировали там.

28 апреля палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. Законопроект предусматривает возможность конфискации активов иностранцев, если средства были получены за счёт поддержки российского руководства.

Как отметили в МИД России, меры такого «идиотического характера» получат своё развитие и продолжение, а Москва «ничего не оставляет без ответа».