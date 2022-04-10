Президент «ВымпелКома» высказался о развитии ИКТ в Индии

Короткая ссылка
Президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов в интервью RT заявил, что в Индии бурно развиваются информационные и коммуникационные технологии (ИКТ).
Президент «ВымпелКома» высказался о развитии ИКТ в Индии
  • Gettyimages.ru

«Индия может быть меньше заметна в том смысле, что в ней нет гигантов типа Huawei, ZTE, Baidu, Alibaba, как в Китае, но это очень необычная в этом смысле страна... я думаю, что Индия стоит на пороге прорыва с точки зрения ИКТ, потому что и там очень сильны настроения в вопросе суверенизации, суверенности своей страны», — заявил он.

По его мнению, Южная Корея, Индия и Китай очень бурно развиваются в сфере ИКТ, в то время как темпы развития Японии в этой области замедлились.

В декабре российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели отметил сотрудничество России и Индии в сфере энергетики и высоких технологий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить