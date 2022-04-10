Президент «ВымпелКома» высказался о развитии ИКТ в Индии

Президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов в интервью RT заявил, что в Индии бурно развиваются информационные и коммуникационные технологии (ИКТ).

«Индия может быть меньше заметна в том смысле, что в ней нет гигантов типа Huawei, ZTE, Baidu, Alibaba, как в Китае, но это очень необычная в этом смысле страна... я думаю, что Индия стоит на пороге прорыва с точки зрения ИКТ, потому что и там очень сильны настроения в вопросе суверенизации, суверенности своей страны», — заявил он.

По его мнению, Южная Корея, Индия и Китай очень бурно развиваются в сфере ИКТ, в то время как темпы развития Японии в этой области замедлились.

В декабре российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели отметил сотрудничество России и Индии в сфере энергетики и высоких технологий.