Новая Зеландия введёт тарифы в 35% на импорт из России

Правительство Новой Зеландии намеревается ввести пошлины в размере 35% на все товары, ввозимые из России.

«Правительство объявило, что оно введёт пошлины в размере 35% на весь импорт из России», — приводит ТАСС сообщение на сайте правительства.

Отмечается, что существующие запреты на экспорт будут рапространены на промышленную продукцию, связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европейский союз запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год и разрабатывает ограничения в отношении импорта российской нефти.