ЕС запретит экспорт в Россию полупроводников и машин на €10 млрд

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Евросоюз намерен запретить экспорт в Россию полупроводников, автомобилей и транспортного оборудования на €10 млрд, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕС запретит экспорт в Россию полупроводников и машин на €10 млрд
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Как пишет ТАСС, готовящиеся ограничения предусматривают запреты на экспорт на сумму €10 млрд в таких областях, как передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование.

«Конкретные новые запреты на импорт на сумму €5,5 млрд», — заявила глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз введёт «целенаправленные меры, такие как запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки — как европейской, так и национальной — для российских государственных органов».

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европейский союз запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год и разрабатывает ограничения в отношении импорта российской нефти.

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