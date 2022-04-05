ЕС запретит импорт российского угля на сумму €4 млрд в год

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RT
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год и разрабатывает ограничения в отношении импорта российской нефти.
ЕС запретит импорт российского угля на сумму €4 млрд в год
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«Запрет на импорт угля из России стоимостью €4 млрд в год», — приводит ТАСС её заявление.

По словам главы ЕК, также идёт подготовка дополнительных рестрикций, в том числе в отношении импорта нефти.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, поставок угля.

The Wall Street Journal опубликовала статью, согласно которой Еврокомиссия во вторник, 5 апреля, выдвинет предложения по новым санкциям против России, в том числе запрет на импорт российского угля, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских грузоперевозчиков.

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