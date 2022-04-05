WSJ: Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт российского угля

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Еврокомиссия во вторник, 5 апреля, выдвинет предложения по новым санкциям против России, в том числе запрет на импорт российского угля, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских грузоперевозчиков.
WSJ: Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт российского угля
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

Как отмечается, Еврокомиссия также предложит запретить ввоз в Россию оборудования, включая электрическое и транспортное, на сумму €10 млрд.

Кроме того, будет предложено ввести ограничение на импорт калийной соли из России.

По информации издания, выдвинутые предложения должны быть одобрены 27 членами Евросоюза.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключил возможность принятия решения на уровне ЕС о запрете импорта российского газа.

Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис ранее отметил, что Еврокомиссия не снимает с повестки дня санкции против российских угля и нефти, но по этому вопросу необходим консенсус среди стран — членов ЕС.

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