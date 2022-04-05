В ЕК не сняли с повестки дня обсуждение санкций против нефти и угля из России

Еврокомиссия не снимает с повестки дня санкции против российских угля и нефти, но по этому вопросу необходим консенсус среди стран — членов ЕС, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

«Дискуссии об этом идут, что касается Еврокомиссии — для нас это, опредёленно, вариант. Но нужно достичь консенсуса об этом среди стран-членов. Дискуссии идут и продолжатся сегодня», — цитирует Домбровскиса РИА Новости.

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ранее заявил, что пятый пакет рестрикций в отношении России может включать в себя ограничения против финансового рынка страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение санкций, которые коснутся поставок российских нефти и угля.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что является противником введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.