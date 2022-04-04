Макрон выступил за введение санкций, которые коснутся поставок российских нефти и угля

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что новые санкции против России должны предусматривать ограничение поставок нефти и угля.
Макрон выступил за введение санкций, которые коснутся поставок российских нефти и угля
  • AP

Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.

«Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности, нефти и угля», — отметил Макрон.

Ему задали вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из России.

«Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций... В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это моё желание», — цитирует французского президента РИА Новости.

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ранее заявил, что пятый пакет рестрикций в отношении России может включать в себя ограничения против финансового рынка страны.

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